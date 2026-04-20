ನಾವಿಬ್ರೂ ಮೂರಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ ಜೋಡಿ? ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೇಹಾ ಎಂಬ ಕುಬ್ಜ ಯುವಕ-ಯುವತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಇದೀಗ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 20, 2026 at 8:13 PM IST
ಬರ್ವಾನಿ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಕುಬ್ಜ ಜೋಡಿಯೊಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬರ್ವಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಮತ್ತು ಇವರಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಲರಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ನೇಹಾ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಕುಬ್ಜನಾಗಿರುವ ಮುಖೇಶ್ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಿರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನುವಂತೆ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಅವರು ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಂಜದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ" ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ಮೊದಲು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರಾದೆವು. ಬಳಿಕ ಆಪ್ತರಾದೆವು. ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಬಯಸಿದೆವು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದವು. ನೇಹಾರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇರುವುದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಲರಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ, ನಾವಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ 1,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ. ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗದು. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಕಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದರು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಅಂಜದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದೆವು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ನೂತನ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆಯೂ ಕುಬ್ಜರಾಗಿದ್ದು, ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
