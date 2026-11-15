ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ 2.25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್: ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅರೆಸ್ಟ್
ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಅನ್ನು ಭೋಪಾಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 15, 2026 at 4:05 PM IST
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಿವಾಸಿ ವಿಶಾಖ್ ಎ.ಎನ್. ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ₹2.25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 970 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್: ಪೊಲೀಸರ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈತ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.25 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನಾಗ್ಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಈತನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಆತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಡೆವೊಡ್ಡಲು ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸಿಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ACP) ಆದಿತ್ಯ ಬಿ. ಸಕ್ಸೇನಾ, "ಆರೋಪಿ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಎಂಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಆರೋಪಿ ವಿಶಾಖ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಖರೀದಿ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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