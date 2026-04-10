ಮಹುವಾ ಹೂವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಲಿ ದಾಳಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ
ಮಹುವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನರ್ಮದಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 2:04 PM IST
ನರ್ಮದಾಪುರಂ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಸಾತ್ಪುರ ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹುವಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ 49 ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರನ್ನು ಹುಲಿಯೊಂದು ಬುಧವಾರ ಕೊಂದು ಭಾಗಶಃ ತಿಂದುಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸುಧಾರಾಂ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮೃತರ ಸಹೋದರ ರಘುವರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಧಾರಾಂ ಅವರು ತಾವಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮಹುವಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗದಿದ್ದಾಗ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಡಿನ ಬಳಿ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋದಾಗ ಅವನ ಶವದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಲಿಯೊಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಸ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೃತನ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ದೊರೆತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಮೃತನ ಗುರುತನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶವ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಈ ದಾಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಮೃತನನ್ನು ಚಾನಗರ ಝುಂಕರ್ ನಿವಾಸಿ ಹಜರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸುಧಾರಾಂ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಪವಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದಲೇ ಸಾವು: ಸಾತ್ಪುರ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಾಖಿ ನಂದಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಬಫರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪದೇ ಪದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕೋರ್ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಹುವಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಹುಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹುಲಿಗಳ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿಗಳ ಸಾವಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಟಿಸಿಎ) ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿತ್ತು.
2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 54 ಹುಲಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ, ರಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು 16 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
