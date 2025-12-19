ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿನ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತು
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ರಾಮ್ ಬಾಯಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ನಂದಲಾಲ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
Published : December 19, 2025 at 5:55 PM IST
ಸತ್ನಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ರಾಮ್ ಬಾಯಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ನಂದಲಾಲ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಡಾ ಯೋಗೇಶ್ ಭಾರ್ಸತ್ ಇದ್ದು, ಅವರು ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರದ ಗಂಭೀರತೆ ಅರಿತ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತ್ತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ನಾದಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾಜಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ ಮನೋಜ್ ಶುಕ್ಲಾಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪೊಲೀಸರು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ರತ್ನೇಶ್ ಸಾಹು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖೈಫ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶುಕ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಜಯವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬುರಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಸತ್ನಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 6 ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ HIV ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ಲಡ್ಬ್ಯಾಂಕ್!