ETV Bharat / bharat

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್​ಐವಿ ಸೋಂಕಿನ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಬ್ಲಡ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತು

ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್​, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್​ ರಾಮ್​ ಬಾಯಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ನಂದಲಾಲ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

madhya-pradesh-govt-suspends-three-after-children-test-hiv-plus-after-blood-transfusion
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 19, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸತ್ನಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್​ಐವಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್​, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್​ ರಾಮ್​ ಬಾಯಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ನಂದಲಾಲ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್​​ ಭಾರತ್​ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಡಾ ಯೋಗೇಶ್ ಭಾರ್ಸತ್​ ಇದ್ದು, ಅವರು ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 16ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ದಾರ್​ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್​ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್​ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರದ ಗಂಭೀರತೆ ಅರಿತ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತ್ತು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ನಾದಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾಜಿ ಸಿವಿಲ್​ ಸರ್ಜನ್​ ಡಾ ಮನೋಜ್​ ಶುಕ್ಲಾಗೆ ಶೋಕಾಸ್​​ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೋಟಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪೊಲೀಸರು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ರತ್ನೇಶ್​ ಸಾಹು, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಖೈಫ್​ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್​ ಗುಪ್ತಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶುಕ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಚ್​ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕ ಜಯವರ್ಧನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಡಾ ವಿಕ್ರಾಂತ್​ ಬುರಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಸತ್ನಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್​ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 6 ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ HIV ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ಲಡ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್!

TAGGED:

THALASSEMIA
MADHYA PRADESH
HIV POSITIVE
MADHYA PRADESH GOVT
MADHYA PRADESH GOVT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.