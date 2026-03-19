18 ಸಾವಿರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮುತ್ತಿನ ಕೃಷಿ: ಮೊದಮೊದಲು ನಷ್ಟವಾದರೂ ಈಗ 2.5ಕೋಟಿಯ Pearls ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ
ಒಂದು ದಶಕದ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಹಲವು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮುತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ರೈತನೊಬ್ಬ ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
Published : March 19, 2026 at 12:22 PM IST
ರತ್ಲಂ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಟೆರೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಿಲೀಪ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹದಾಸೆ, ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಆಸೆಗೆ ಈ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು.
2016ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾದಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ನೋಲ್ಖಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ದಿಲೀಪ್ ಜಗದೇವ್. ರೂಫ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಬೆಳೆಯುವುದು. ಇವರ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರು ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಛತ್ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತು ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದಿಲೀಪ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕದಲಲಿಲ್ಲ.
ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೊದಲು 500 ಶೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಕಷ್ಟವಾದವು. ಶೆಲ್ಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮುತ್ತುಗಳು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೂಡಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಬಾರವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಇವರು ಹಿಡಿದ ಹಠ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುತ್ತು ಬೆಳೆದ ದಿಲೀಪ್: ಮುತ್ತು ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಯ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಆಶೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾಯಬೇಕು. ಅದು ಬರುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನೋಲ್ಖಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ದಿಲೀಪ್ ಜಗದೇವ್. ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮುತ್ತು ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗಾದ ಸಂತೋಷ ಹೇಳ ತೀರದು. ಆ ಕ್ಷಣ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದಿತು. ಅದು ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಎಂದು ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದು ದಿಲೀಪ್ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಪ್ಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವರ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅಂತಾರೆ ದಿಲೀಪ್. ಕೇವಲ 7,000 ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಅವರು ಸುಮಾರು 14,000 ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ - ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಮುತ್ತು.
ಡಿಸೈನರ್ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಗುರಗಳಂತಹ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ದುಂಡಗಿನ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾತ್ರಗಳು 2 ಮಿಮೀ ನಿಂದ 10 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನದಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಿನ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1.5 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂದು ಅವರ ರೂಫ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಮುತ್ತುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಶೆಲ್ನಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮುತ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ದಿಲೀಪ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 40 ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮುತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು!
ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರ. ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಲೀಪ್ ತನ್ನ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬೇಡಿಕೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು
ಗರಿಷ್ಠ 20 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೆಲ್ನಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇವರ ವ್ಯವಹಾರ ವೀಗ 2.5ಕೋಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
5 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ಆದರೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರತ್ಲಾಮ್, ಇಂದೋರ್, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ರೂಫ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರಗೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು... ಮತ್ತು ಕಾಯಬೇಕು. ಆಗ ಮುತ್ತಿನಂತ ಫಸಲು ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ದಿಲೀಪ್ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವು. ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣವೇ ಎಂಬ ಆಶೆ ಮೂಡದೇ ಇರದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಅದು ಗಾಢವಾದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಮುತ್ತುಗಳಂತೆಯೇ, ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಜೀವನವೂ ಈಗ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
