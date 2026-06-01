ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ; ಕೇಸ್​ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ, ತನಿಖೆ ಚುರುಕು

ಮರುಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ವಿವಿಧ ಎತ್ತರದ 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಡಮ್ಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು, ಬೆಲ್ಟ್‌ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿತು.

Madhya Pradesh: CBI Recreates Twisha Sharma Death Scene At In-law's Home With 80 Kg Dummy
ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 1, 2026 at 5:57 PM IST

ಭೋಪಾಲ್​ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ನಟಿ, ಮಾಡೆಲ್​ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಆಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು.

ಈ ಘಟನೆಯ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ವೇಳೆ ತ್ವಿಶಾ ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್​​ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​​ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ್​ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪುನರ್​ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮರುಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ವಿವಿಧ ಎತ್ತರದ 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಡಮ್ಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು, ಬೆಲ್ಟ್‌ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿತು.

ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ್​ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೃತ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ದೇಹವನ್ನು ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ​ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮರ್ಥ್​ ಮೊದಲಿಗೆ ತ್ವಿಶಾ ದೇಹವನ್ನು ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದು, ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ತ್ವಿಶಾ ಮೃತದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಸಮರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಗಿರಿಬಾಲಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರ ನಿಜವಾದ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ತೂಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಲಿಗೇಚರ್ ಬಳಸಿದ ಬೆಲ್ಡ್​ನ ಬಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ಲಿಗೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಮರ್ಥ್​ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನೈಜತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ, ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುರಾವೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು, ಸಿಬಿಐ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಬಿಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಮರ್ಥ್​ ಮತ್ತು ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​ ಸಿಬಿಐ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೂನ್​ 2ರಂದು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ಈ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಂದೆ ತನಿಖೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿದೆ.

