ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ; ಕೇಸ್ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ, ತನಿಖೆ ಚುರುಕು
ಮರುಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ವಿವಿಧ ಎತ್ತರದ 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಡಮ್ಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು, ಬೆಲ್ಟ್ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿತು.
Published : June 1, 2026 at 5:57 PM IST
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ನಟಿ, ಮಾಡೆಲ್ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಆಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ವೇಳೆ ತ್ವಿಶಾ ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮರುಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ವಿವಿಧ ಎತ್ತರದ 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಡಮ್ಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು, ಬೆಲ್ಟ್ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿತು.
ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೃತ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ದೇಹವನ್ನು ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮರ್ಥ್ ಮೊದಲಿಗೆ ತ್ವಿಶಾ ದೇಹವನ್ನು ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದು, ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತ್ವಿಶಾ ಮೃತದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಸಮರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಗಿರಿಬಾಲಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರ ನಿಜವಾದ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ತೂಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಲಿಗೇಚರ್ ಬಳಸಿದ ಬೆಲ್ಡ್ನ ಬಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ಲಿಗೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಮರ್ಥ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನೈಜತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ, ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುರಾವೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು, ಸಿಬಿಐ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಬಿಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಮರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಸಿಬಿಐ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2ರಂದು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ಈ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತನಿಖೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
