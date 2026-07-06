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ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ

ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಕ್ಫ್​ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Madhya Pradesh Becomes First State To Reconstitute Waqf Board Under New Act; Incorporates 2 Hindu Members
ವಕ್ಫ್​​ ಮಂಡಳಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 6, 2026 at 11:25 AM IST

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ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್​​ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರು ಪುನರ್​ ರ​ಚಿಸಿದ್ದು, ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ವಕ್ಫ್​​ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2025ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಕ್ಫ್​ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

10 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಕ್ಫ್​ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸನ್ವಾರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಗೆಜೆಟ್​​ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮನೋಜ್​ ಮಲ್ಪಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಿಮೆಶ್​ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ವಕ್ಫ್​ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, 1995 ರ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(1) 2025ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವಕ್ಫ್​​ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.

1995ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಕ್ಫ್​​​ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೊರತಾಗಿ ವಕ್ಫ್​ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೊರತಾದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಕ್ಫ್​ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್​​ ಮಂಡಳಿಎರಡರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾಯ್ದೆಯು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪುರಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

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