ಮತ್ತೆ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹುಲಿ ತಾರಾ: ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಸಫಾರಿಗರು; ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಹುಲಿಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮ
Published : November 11, 2025 at 4:40 PM IST
ಉಮಾರಿಯಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ತಾರಾ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಾರಾಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಫಾರಿಗರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.
ಖೇತೌಲಿ ವಲಯದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುಲಿಯು ತನ್ನ ವಂಶಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾರಾ ಹುಲಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು, ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
"ಬಾಂಧವಗಢದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಚ್ಪೇಡಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ತನ್ನ ಮೂರು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾರಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು" ಎಂದು ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಪಮ್ ಸಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೀಮ್ ಬಾಂಧವಗಢದ ಪ್ರಬಲ ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು: ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾರಾ, ಧಮಧಾಮ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ (T21) ದ ಸಂತತಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭೀಮ್ ಬಾಂಧವಗಢದ ಪ್ರಬಲ ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಲವಾರು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಐದನೇ ಮರಿ. ಇದು ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹುಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಗಾವಲಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಗಂಡು ಹುಲಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳು: ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಹುಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪರಭಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಂಡು ಹುಲಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಮರೆಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮರಿಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬದುಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಡಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಮರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಕ್ರಮವೇ ಅದ್ಬುತ; ಮೊದಲ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮರಿಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬದಲು, ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ, ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
"ತಾರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿನ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹುಲಿಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ತಾರಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಾಂಧವಗಢ ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಎರಡು ಗಂಡು ಹುಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ. ತಂತಿ ಬಲೆಯ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುಲಿ ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ಭೋಪಾಲ್ನ ವಾನ್ ವಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೂ, ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ಸಾವಿಗೆ ಮೊದಲು ತಾರಾ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.
