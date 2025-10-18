ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ NDA: ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ನಾಮಪತ್ರ ರದ್ದು
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎನ್ ಡಿಎ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಧೌರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಲ್ ಜೆಪಿ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 18, 2025 at 5:13 PM IST
ಸರನ್: ಬಿಹಾರದ ಛಪ್ರಾದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಮಧೌರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಲ್ ಜೆಪಿ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಾಮಿನೇಷನ್ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್, ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಎನ್ ಡಿಎಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾಮಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೋಷ- ರದ್ದು: ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು (ಡಿಪಿಆರ್ ಒ ) ನಾಮಪತ್ರ ರದ್ದತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧೌರಾದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್: ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಐಟಂ ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಎಲ್ ಜೆಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು, ಮಧೌರ್ ಕೇತ್ರದಿಂದ ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಜೆಪಿ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ನ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇವರ ನಾಮಪತ್ರ ರದ್ದಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಸಿಂಗ್: 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅವರು ಶೇಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಹೋಳಿ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಟನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
