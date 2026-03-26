ಕ್ರೋಚೆಟ್ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ 20ರ ಹರೆಯದ ಉದ್ಯಮಿ: 300 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತೆ!
20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : March 26, 2026 at 6:10 PM IST
ಲುಧಿಯಾನ (ಪಂಜಾಬ್): ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸುವುದು, ನೂಲಿನಿಂದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವೂ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗೇ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಂಶಿಕಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಎಂಬಾಕೆ ಕ್ರೋಚೆಟ್ ನೂಲು ಮತ್ತು ಸೂಜಿಯಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದೇ ನೂಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಚೆಟ್ ಸೂಜಿ ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹುಕೋಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಮಾಲೀಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಕನಸು ಮನಸಿನಲ್ಲೂ ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹೌದು. 20 ವರ್ಷದ ವಂಶಿಕಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಇಂದು 'ಫ್ಲೋರಿಯಲ್' ಎಂಬ ಕ್ರೋಚೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೇರಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅನುಭವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡಿದು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ.
₹1 ಸಾವಿರದಿಂದ ಆರಂಭ, ಇಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು: ವಂಶಿಕಾ ಅವರ ಈ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಪಯಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಅಜ್ಜಿ ದಾರದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ರೋಚೆಟ್ ಹೂಗುಚ್ಛ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜು ವೇಳೆ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೋಚೆಟ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಅದು ಈಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಂಶಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಕ್ರೋಚೆಟ್ ಹೂವು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಈಗ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಂದ ಬರತೊಡಗಿವೆ. ಇಂದು 'ಫ್ಲೋರಿಯಲ್' ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ನಂತಹ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಗತಿ ಬದಲಿಸಿದ ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ: ವಂಶಿಕಾ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದು, 'ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ' ವೇದಿಕೆ. ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. 'ಶಾರ್ಕ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನೆರವಾದರು.
ವಂಶಿಕಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 'ಫ್ಲೋರಿಯಲ್' ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 30 ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಂಶಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರಿಂದ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೇನು ಬೇಕು?" ಎಂದು ವಂಶಿಕಾ ಸಂಸತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ: ವಂಶಿಕಾ ಅವರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು 'ಫ್ಲೋರಿಯಲ್' ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ವಂಶಿಕಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ರೋಚೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತಳಾದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು 20 ವರ್ಷದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ವಂಶಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
