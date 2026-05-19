ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕಿಯ ಶವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ; ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಕೆನಡಾಗೆ ಪರಾರಿ
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕಿಯ ಮೃತದೇಹ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Published : May 19, 2026 at 5:35 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿಢೀರ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 29 ವರ್ಷದ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕಿಯ ಶವ ಲುಧಿಯಾನದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲುಧಿಯಾನದ ಜಮಾಲ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯಶಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಮೇ 13ರಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಮಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೌರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಈ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ.
ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಕೆನಡಾಗೆ ಪರಾರಿ: ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ನ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕರಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಕೆನಡಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌರ್ ಅವರ ಕಾರು ಭಾನುವಾರ ನೀಲನ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಮ್ರಾಲಾ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
