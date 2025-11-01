ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಲಖನೌ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ಸಂದ ಗೌರವ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಖನೌವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾನಮಿ( ಆಹಾರ ಕಲೆ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ನಗರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 1, 2025 at 11:22 AM IST
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಲಖನೌ ನಗರವನ್ನು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಪರಂಪರೆಗಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ "ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಗರಗಳ" ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಆಡ್ರೆ ಅಜೌಲೆ ಅವರನ್ನು 58 ನಗರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ಯುನೆಸ್ಕೋ) ಸೃಜನಶೀಲ ನಗರಗಳ ಜಾಲದ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 408 ನಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಖನೌ ನಗರವನ್ನು "ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋನಮಿ" ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಲಖನೌದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯೋಗವು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ನಗರಗಳ ದಿನ 2025 ರಂದು, ಲಖನೌ ನಗರವನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊನಮಿ( ಆಹಾರ ಕಲೆ) ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಿಟೀಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (UCCN) ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ 58 ಹೊಸ ನಗರಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈಗ 100+ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 408 ನಗರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ UCCN, ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಬೀದಿ ಬದಿ ಆಹಾರ 'ಚಾಟ್' ನಿಂದ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳವರೆಗೆ ಲಖನೌ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೌರ್ಮೆಟ್ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಿಟಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಬಹುದು. 58 ಹೊಸ ನಗರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜಾಲವನ್ನು ನಾವು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಜೌಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2004 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ UCCN, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
UCCN ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ, ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೀತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸೃಜನಶೀಲ ನಗರಗಳು:
ಸಂಗೀತ: ಕಿಸುಮು (ಕೀನ್ಯಾ) ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಓರ್ಲಿಯನ್ಸ್ (ಯುಎಸ್)
ವಿನ್ಯಾಸ: ರಿಯಾದ್ (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ),
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊನಮಿ: ಮ್ಯಾಟೊಸಿನ್ಹೋಸ್ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್) ಮತ್ತು ಕ್ಯುಂಕಾ (ಈಕ್ವೆಡಾರ್)
ಚಲನಚಿತ್ರ: ಗಿಜಾ (ಈಜಿಪ್ಟ್)
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ: ರೊವಾನಿಮಿ (ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್)
ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲೆ: ಮಲಾಂಗ್ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ)
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅಬೆರಿಸ್ಟ್ವಿತ್ (ಯುಕೆ)
2019 ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲ ನಗರವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಸ್ಸೌಯಿರಾ (ಮೊರಾಕೊ) ದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ 2026 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲ ನಗರಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಲಿವೆ.
