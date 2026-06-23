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ಲಕ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ: ಆರೋಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಡದ ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕರು

ನಾಲ್ಕನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೇಶವನಗರ (ಲಕ್ನೋ) ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Etv BharatLucknow fire tragedy: 4 arrested; accused owners of building
ಲಕ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ: ಆರೋಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಡದ ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕರು (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 23, 2026 at 6:56 AM IST

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ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಲಕ್ನೋದ ಅಲಿಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 15 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲಿಗಂಜ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲು: ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ - ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿ ಆರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರನ್ನು ಅಲಿಗಂಜ್‌ನ ಸೆಕ್ಟರ್ - ಡಿ ನಿವಾಸಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ (43), ಸೀತಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಶುಕ್ಲಾ (62) ಮತ್ತು ಬಾಲಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ತುಷಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (31) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೇಶವನಗರ (ಲಕ್ನೋ) ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 110 (ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ), 105 (ಕೊಲೆಗೆ ಸಮಾನವಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ನರಹತ್ಯೆ), 125 (ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ದುಡುಕಿನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕೃತ್ಯ) ಮತ್ತು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಸತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ: ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಸತಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಲಿಗಂಜ್ ಎಸಿಪಿ ಶಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲಿಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 15 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೊಂದಿತ್ತು.

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TAGGED:

ACCUSED OWNERS OF BUILDING
ಲಕ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ
ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
UP BUILDING FIRE
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