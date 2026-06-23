ಲಕ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: 2016ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ಆದೇಶ, ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸೂಚನೆ ಹಿಂಪಡೆದ ಕುರಿತು ಮೂಡಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು!
ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ 2016ರ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರದ್ದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಮೂಡಿದೆ.
By PTI
Published : June 23, 2026 at 10:54 AM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): 15ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2016ರಲ್ಲೇ ಕಾರಣ ಕೆಡವಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲಿಗಂಜ್ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 1980 ಜುಲೈ 11ರಂದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಸಹಾಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 1980 ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
2005ರಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 2013 ಜನವರಿ 19ರಂದು ವೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸುರೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
2014ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಲಕ್ನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವೀರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸುರೇಂದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಸುಮಾರು 1,992 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡವು, ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2014 ರಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ಬಳಕೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ 2016ರ ಮೇ 10ರಂದು ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಡವಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ 2016ರ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರದ್ದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟಡ ಕೆಳ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೊಂದಿತ್ತು.
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