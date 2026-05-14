ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಭಾರತದತ್ತ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗು ಪಯಣ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಭಾರತದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 14, 2026 at 9:34 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಭಾರತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಶಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎಂವಿ ಸನ್‌ಶೈನ್ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂವಿ ಸನ್‌ಶೈನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ 15 ನೇ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಹಡಗು. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಾಗಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಡುವೆಯೂ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇರಾನಿನ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್-ಜನರಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ರಮಿ ನಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್‌ನ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ನಿಯಮಿಕ ನೌಕಾ ಪಡೆಯು ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಶತ್ರುಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 39 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೈಲ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ (IEA) ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 10 ವಾರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ದಾಸ್ತಾನು ದಾಖಲೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು IEA ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಮೋದಿ ಕರೆ: ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ತೈಲ ಮತ್ತು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

