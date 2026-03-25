ಲಭ್ಯವಿರುವೆಡೆ PNG ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲು ವಿಫಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತ: ಕೇಂದ್ರ ಆದೇಶ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಎಲ್ಪಿಜಿಯಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲು ವಿಫಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : March 25, 2026 at 7:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಎಲ್ಪಿಜಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಪಿಎನ್ಜಿ) ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲು ವಿಫಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅನಿಲ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
With guidance of @PMOIndia and @HardeepSPuri the Natural Gas infrastructure - PNG and CNG gets major ease of doing business reforms - witness rapid expansion of CGD network across the country - a crisis turned into an opportunity @gailindia @PNGRB_ pic.twitter.com/btcnKrDt6j— Neeraj Mittal IAS (@neerajmittalias) March 24, 2026
ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಬರ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿತರಣೆ (ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ) ಆದೇಶ 2026 ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ, ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಪಿಜಿಯಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ, ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದೇಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀರಜ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಈ ಆದೇಶವು, ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವುದು, ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ವಿಫಲವಾದರೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಆದೇಶವು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಘಟಕಗಳು ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು PNG ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
