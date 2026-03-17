ETV Bharat / bharat

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ KYC: ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯವೇ? ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ (ಇಕೆವೈಸಿ) ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನವಲ್ಲ, ದೃಢೀಕರಿಸದ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ (eKYC)ವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸದ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಿಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇ-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತೈಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್‌ಆರ್‌ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (Aadhaar FaceRD app) ಬಳಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೇಳಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ, "ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ e-KYC ಮಾಡದ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ e-KYC ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು PMUY ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲೇ e-KYC ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

PMUY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ) ಗ್ರಾಹಕರು, ಏಳು ಮರುಪೂರಣಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ DBT ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ -KYC ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ eKYC ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರುಪೂರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

eKYC ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆ, ನಕಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಲ್​ಪಿಜಿಗಾಗಿ e-KYC ಮಾಡಿಸುವ ವಿಧಾನ

  • ಹಂತ 1: ನಿಮ್ಮ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: MyBPCL ಗ್ಯಾಸ್, MyHP ಗ್ಯಾಸ್, IndianOilOne
  • ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ LPG ಗ್ರಾಹಕ ID ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
  • ಹಂತ 3: ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ
  • ಹಂತ 4: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
  • ಹಂತ 5: ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
  • ಹಂತ 6: ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ SMS ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ

TAGGED:

LPG BIOMETRIC AADHAAR
INDANE KYC
HP KYC
ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಕೆವೈಸಿ
LPG GAS CYLINDER KYC

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.