ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು?

ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆ ಇಂದು 46 ರೂಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 3,198 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 1, 2026 at 9:16 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್​ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂದು (ಜೂನ್ 1) ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯು 42 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 42 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ 3,113.50 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 53.50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಈಗ 3,255.50 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸಣ್ಣ 5 ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 11 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ದೆಹಲಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 821.50 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮ ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಧಾಬಾಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, 14 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆ ಇಂದು 46 ರೂಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 3,198 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಮೇ 1 ರಂದು ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆಗ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ 993 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು: ಅಲ್ಲದೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 'ವಿತರಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಲುಪಿಸಿದ ವಿತರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದ OTP ಅನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು OTP ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕವೇ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್​ ವಿತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಾದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆ 1,691.50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 49 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಯನ್ನು 115 ರೂ., ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 195.50 ರೂ. ಹಾಗೂ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 993 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

