ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿ ಸಮರ!: ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈರುಪ್ಪಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಡಕಲ ಸಮರಂ ರೋಚಕವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

PIDAKALA SAMARAM IN KAIRUPPALA
ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿ ಸಮರ (EENADU)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 5:52 PM IST

ಕರ್ನೂಲು(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸ್ಪರ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೈರುಪ್ಪಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ "ಪಿಡಕಲ ಸಮರಂ" (ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿ ಸಮರ) ರೋಚಕವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಈ ವೇಳೆ 36 ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿ ಸಮರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಯುಗಾದಿಯ ಮರುದಿನ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿ ಸಮರವನ್ನು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪುಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ, ಅಲರುದಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ವೆಂಗಲಯದೊಡ್ಡಿಯಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿ ಸಮರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗದೇ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆಂದು ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು ಭಾವಿಸಿ, ಸಗಣಿಯ ಬೆರಣಿಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು, ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿಗಳಿಂದ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿ ಸಮರ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಿಡಕಲ ಸಮರಂನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ಭಕ್ತರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಯುಗಾದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ನುಗ್ಗುಲಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಎರಡೂ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅರ್ಚಕ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಿಡಕಲ ಸಮರಂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

