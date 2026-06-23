ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಲಾರಿ: ಮೂವರು ಸಾವು, 6 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ
ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿದ ಲಾರಿಯೊಂದು, ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವರ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.
Published : June 23, 2026 at 10:58 AM IST
ಸಾವಲ್ಯಪುರ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತಮಗುಳುರು ಮಂಡಲದ ಕಾಮೆಪಲ್ಲಿ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವರ ಆಟೋಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಮಗುಳೂರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂ. ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಯ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾವಲ್ಯಪುರಂ ಮಂಡಲದ ವೇಲ್ಪುರುವಿನಿಂದ 10 ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ನಾದೆಂಡ್ಲ ಮಂಡಲದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಪಾಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ಹತ್ತನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ವೆಲ್ಲಾಲಚೆರುವು ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿದ ಲಾರಿಯೊಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಾವುಲೂರಿ ಏಳುಕೊಂಡಲು (60) ಮತ್ತು ಎಂ. ರಾಮನಮ್ಮ (55) ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯಳವರ್ತಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ (56) ಅವರನ್ನು ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಗುಟ್ಟಾ ಸುಬ್ಬಯಮ್ಮ, ಎಂ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಎಂ. ಸುಬ್ಬಯಮ್ಮ, ಬೋಯಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ, ಬಿ. ಅನುರಾಧ, ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮೀರಾವಳಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆಯ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಯೋಗಮ್ಮ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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