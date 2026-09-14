ಗಣೇಶ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 21 ಪತ್ರೆಗಳ ಮಹತ್ವ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಗಣನಾಥನ ಪೂಜೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಆಯುರ್ವೇದ ರಹಸ್ಯ!
ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಮಹೋತ್ಸವ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಣಪನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 21 ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : September 14, 2026 at 10:31 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಆಯಾ ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ನೈವೇದ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪತ್ರೆಗಳ (ಎಲೆಗಳು) ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಳವಾದ ನಂಟಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕನಿಗೆ 21 ರಂಗಿನ ವಿವಿಧ ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು (ಎಲೆಗಳನ್ನು) ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದೆ ಮಹತ್ವದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲೆಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.
1. ದೂರ್ವಾರ ಪತ್ರೆ (ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು): ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದುದು ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ದೂರ್ವಾರ ಪತ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
2. ಮಾಚೀ ಪತ್ರೆ: ಗಣಪನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 'ಮಾಚೀ ಪತ್ರೆ' ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಬೃಹತೀ ಪತ್ರೆ (ಬದನೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ): ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವ 'ಬೃಹತೀ ಪತ್ರಂ' ಎಂದರೆ ಬದನೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
4. ಅಪಮಾರ್ಗ ಪತ್ರೆ (ಉತ್ತರಾಣಿ): ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅಪಮಾರ್ಗ ಎಲೆ (ಉತ್ತರಾಣಿ) ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
5. ತುಳಸಿ ಪತ್ರೆ: ತುಳಸಿ ಎಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಗಿಡವಿರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6. ದತ್ತೂರ ಪತ್ರೆ (ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಎಲೆ): ದತ್ತೂರ ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಎಲೆಯು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಸ್ತಮಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
7. ಬದರಿ ಎಲೆ (ರೇಗು ಎಲೆ): ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬದರಿ ಎಲೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
8. ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ: ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಮರೇಡು ಸಸ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಅತಿಸಾರದಂತಹ(ಭೇದಿ) ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
9. ಕರವೀರ ಪತ್ರೆ(ಗನ್ನೇರು ಎಲೆ): ಕರವೀರ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಗನ್ನೇರು ಪತ್ರೆಯ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಂಟುಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ ಕೂಡ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
10. ಚೂತ ಪತ್ರೆ(ಮಾವಿನ ಎಲೆ): ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪತ್ರೆ ಇದು. ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಾವಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದಲೂ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಬಹುದು.
11. ಶಮೀ ಪತ್ರೆ (ಬನ್ನಿ ಎಲೆ): ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಶಮೀ ಎಲೆಗಳು/ ಬನ್ನಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
12. ಮರುವಕ ಪತ್ರೆ (ಮರುಗ/ಧವನ): ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದ ಮರುಗ ಎಲೆಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
13. ಸಿಂಧುವಾರ ಪತ್ರೆ (ನಿಕ್ಕಿ ಎಲೆ): ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಿಂಧುವಾರ ಎಲೆಗಳು ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
14. ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾಂತ ಪತ್ರೆ: ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವ ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾಂತ ಎಲೆಯು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
15. ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲೆ: ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬೇದಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
16. ಅಶ್ವತ್ಥ ಪತ್ರೆ(ಅರಳಿ ಎಲೆ): ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವ ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಲೆಗಳು (ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳು) ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಚರ್ಮರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
17. ಅರ್ಜುನ ಪತ್ರೆ(ಮತ್ತಿ ಗಿಡದ ಎಲೆ): ಅರ್ಜುನ ಎಲೆಗಳು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
18. ಜಾಜಿ ಪತ್ರೆ (ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆ): ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಗಳು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
19. ದೇವದಾರು ಪತ್ರೆ: ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ದೇವದಾರು ಎಲೆಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಹೇರಳವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
20. ಅರ್ಕ ಪತ್ರೆ(ಎಕ್ಕದ ಎಲೆ): ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
21. ಗಂಡಾಲಿ ಪತ್ರೆ (ಲತಾ ದೂರ್ವಾ): ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆಯೂ ಆಳವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಈಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸೋಣ.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
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