ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಕೆರಿಯರ್ ಲಾಂಜ್' ಸ್ಥಾಪನೆ
ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 1:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ (ಎನ್ಸಿಎಸ್) ಎಂಬ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯು ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಟ್, ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕೊರತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (OSI) ಜೊತೆಗೆ ಇ-ಶ್ರಮ್ ಜೀವನೋಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಂತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು, ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾಹಿತಿ, ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇದಿಕೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ (NCS) ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಕೆರಿಯರ್ ಲಾಂಜ್ ಎಂದರೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ, ಲುಧಿಯಾನ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಕಾನ್ಪುರ, ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆರಿಯರ್ ಲಾಂಜ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಯುವಜನತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕಚೇರಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 200 'ಕೆರಿಯರ್ ಲಾಂಜ್'ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರ:
- ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
- ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಸೇವೆ
- ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
- ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ, ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಅವಕಾಶಗಳು
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ/ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
NCS ONE ಪೋರ್ಟಲ್: OSI ಎಂದರೇನು?
NCS ONE ಪೋರ್ಟಲ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೊರತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಒಎಸ್ಐ) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಂತರವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣವನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇ-ಶ್ರಮ್ ಜೀವನೋಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಂಚ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಜೀವ ವಿಮೆ, ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್ಸಿಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ 6.64 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 2.89 ಕೋಟಿ ಜನರು ಸಕ್ರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 10.05 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 17.68 ಲಕ್ಷಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ: ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು, ಎನ್ಸಿಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮುಕ್ತ-ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವರ್ಧನೆಯು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ, ಎಐ ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ದೃಢವಾದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಸೇರಿವೆ- ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ.
ಎನ್ಸಿಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಯಮ್ (Udyam), ಇ-ಶ್ರಮ್ (eShram), ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಬ್, ಇಪಿಎಫ್ಒ, ಇಎಸ್ಐಸಿ, ಎಂಎಚ್ಆರ್ಡಿ, ಡಿಜಿಲಾಕರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (UPSC), ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ (SSC), ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (ASRB), ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಗಳಂತಹ(RRB) ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಅಪ್ನಾ (APNA), ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಅಮೇಜಾನ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ಅಯಾನ್ (TCS iON), ಕ್ವಿಕರ್ ಮತ್ತು ಫೌಂಡ್ಇಟ್ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
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