10 ವರ್ಷ ಕಾದು ಮಗು ಪಡೆದವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಆಘಾತ; ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರುಳು ಹಿಂಡುವ ಕಥೆಗಳು
ಇಂದೋರ್ನ ಭಗೀರಥಪುರದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿದು 7 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಘೋರ ದುರಂತವಿದೆ.
Published : December 31, 2025 at 8:23 PM IST
ಇಂದೋರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): 10 ವರ್ಷ ಸತತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ದಂಪತಿಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. 6 ತಿಂಗಳ ಕಂದಮ್ಮ ನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದರು.
ಈ ಎರಡೂ ಕರುಳು ಹಿಂಡುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕಲುಷಿತ ನೀರು. ಇಂದೋರ್ನ ಭಗೀರಥಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾದ ಕೊಳಕು ನೀರು ಸೇವಿಸಿ ಈವರೆಗೆ 7 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಗುಡಿ-ಗುಂಡಾರ ತಿರುಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಂಡು ಮಗು ಪಡೆದಿದ್ದ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.
10 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು 6 ತಿಂಗಳಿಗೇ ಅಂತ್ಯ: ಸುನಿಲ್ ಸಾಹು ಎಂಬವರು ವಿವಾಹವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬೆಳಗಲು ಮಗುವೊಂದು ಪ್ರಸಾದಿಸು ಎಂದು ಕಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದರು ದಂಪತಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ, ಹವನದ ಫಲವಾಗಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ್ ಎಂಬ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಕಡೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮೊರೆ ಆಲಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಂಪತಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಅದು ಆರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದ ನೀರು ಮಗುವಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಂದೊಡ್ಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬೇದಿಯಿಂದ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಿಸಿತು. ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರವಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತಂದೆ ಸುನಿಲ್ ಸಾಹು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲಕುವಂತಿತ್ತು.
ದುರಂತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮಿಲನ: ಇನ್ನೊಂದು ದುರಂತದಲ್ಲಿ, 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಮಂಜುಲತಾ ಎಂಬವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯಾದ ದಿಗಂಬರ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುಲತಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಐವರು ವಿವಾಹಿತ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಮಂಜುಲತಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಜುಲತಾ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯು ಐವರು ಪುತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಐವರು ಪುತ್ರಿಯರು ವೃದ್ಧ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆ: ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಎದೆಗುಂದಿದ ವೃದ್ಧ ದಿಗಂಬರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ದುಃಖತಪ್ತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನೇ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಗೀರಥಪುರದ ಇತರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗೀರಥಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವುಗಳು ಶೋಕದ ಅಲೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ.
