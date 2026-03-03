ಮೂರು ದಿನ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಲೋಕ್ಯ ತಾಂಡಾದ ಜನ: ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆದು, ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ರಂಗಿನ ಹಬ್ಬ
ಹೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಆದ್ರೆ ಈ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ ಊರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ.
March 3, 2026
ಕುಸುಮಂಚಿ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಕುಸುಮಂಚಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕ್ಯ ತಾಂಡಾ ಹೋಳಿ ಉತ್ಸವದ ಮೈದಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಯೂ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದು ತಮಗೆ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಜನರು ತಪ್ಪದೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ.
"ಹೋಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು" ಎಂದು ವೃದ್ಧ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ದಿನ - ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೋಲಾಟ: ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೋಲಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
"ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯುವಕರು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಕೋಲಾಟ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಎರಡನೇ ದಿನ - ಕಾಮ ದಹನ ಮತ್ತು ಧೂಂಡ್ ಸಮಾರಂಭ: ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಕೊಟ್ಟತಂಡ ಛೇದಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣನ ದಹನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಡಿಯಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಾಂಡಾದ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಡಿಯಾಸ್ ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹೋಳಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಂಡ್ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
"ಈ ಆಚರಣೆಯು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗೇಡಿಯಾ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೂರನೇ ದಿನ - ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಕಲರವ: ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ, ರಂಗೋಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೊದಲು ಕಾಮಣ್ಣನ ದಹನ ಮಾಡಿದ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರ ಗುಂಪುಗಳು ತಾಂಡಾದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತವೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
"ಇದು ಕೇವಲ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. "ಲೋಕ್ಯ ತಾಂಡಾ ಇರುವವರೆಗೆ, ಈ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೋಕ್ಯ ತಾಂಡಾದ ಜನರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
