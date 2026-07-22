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ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ 'ಅಸಹ್ಯಕರ' ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ: ಟಿಎಂಸಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಲೋಕಸಭೆ

ಲೋಕಸಭೆಯು ಕೆಳಮನೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಟಿಎಂಸಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Lok Sabha Suspends TMC's Kalyan Banerjee For Using 'Unsavoury' Language Against Women
ಟಿಎಂಸಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಲೋಕಸಭೆ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 3:41 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಳಮನೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹ್ಯಕರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯು ಬುಧವಾರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್​ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೋಕಸಭೆ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸದನ ಸೇರಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಕಲಾಪಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಟೆನ್ನೆಟಿ, ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವೀಕರ್​ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸದನದ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್, ಅವರು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಸದನದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೋರುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಧ್ವನಿ ಮತದ ಮೂಲಕ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.

ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೆನ್ನೆಟಿ ಅವರು, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರನ್ನು ಸದನದ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ಸದನವನ್ನು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಗದ್ದಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ) ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಿತಾಲಿ ಬಾಗ್, ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಇದ್ದರು.

ಈ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಬಾಗ್, ದಸ್ತಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸುಮಾರು 20 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದು, ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಸಂಸದರು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TMC
LOK SABHA
PARLIAMENT SESSION
TMC KALYAN BANERJEE
LOK SABHA SUSPENDS KALYAN

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