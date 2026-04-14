ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 850ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

CONSTITUTIONAL AMENDMENT BILL
ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಭಾಗ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 14, 2026 at 8:21 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಏಪ್ರಿಲ್​ 16 ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ 131ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯು ಹಾಲಿ 543 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 850 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ?: ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಾದ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆದಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನವು ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸತ್​ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕುಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಂವಿಧಾನದ 81ನೇ ವಿಧಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ 81ನೇ ವಿಧಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, "ಲೋಕಸಭೆಯು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ನೇರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗರಿಷ್ಠ 815 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ 35 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಸಂಸತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಜನಗಣತಿಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.

82ನೇ ವಿಧಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸಂವಿಧಾನದ 82ನೇ ವಿಧಿಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ವಿಧೇಯಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗವು (Delimitation Commission) ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು.

ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.

"ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ 1971ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಕಾನೂನಾಗಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಾದ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡು, ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

