ವಿಪಕ್ಷಗಳ 8 ಸಂಸದರ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಲೋಕಸಭೆ

ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ 8 ಸಂಸದರ ಅಮಾನತು ಆದೇಶವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.

SUSPENSION OF 8 OPPOSITION MPS NEWDELHI ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರ ಅಮಾನತು PARLIAMENT SESSION LOK SABHA REVOKES SUSPENSION
ವಿಪಕ್ಷಗಳ 8 ಸಂಸದರ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಲೋಕಸಭೆ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 2:29 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸದನದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ 8 ಸದಸ್ಯರ ಅಮಾನತು ಆದೇಶವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಸದಸ್ಯರ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಮಾನತು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡನೆ ಕೋರಿದ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಂಸದರ ವರ್ತನೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಎನ್​ಸಿಪಿ (ಶರದ್​ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್) ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅವರು 8 ಸಂಸದರ ಅಮಾನತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸದನವನ್ನು ಕೋರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸುಗಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ - ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಗ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಸದನದ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 'ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ' ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದವು.

ಅಮಾನತು ನಿರ್ಣಯ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ ರಿಜಿಜು: ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟರ್‌, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ರಚಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಚಿವ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ 7 ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಿಐ - ಎಂ ಸದಸ್ಯರ ಅಮಾನತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಸಂಸದ ಗುರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಔಜ್ಲಾ, ಹಿಬಿ ಈಡನ್, ಸಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾ ವಾರಿಂಗ್, ಮಾಣಿಕ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಡೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀನ್ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ನ ಎಸ್ ವೆಂಟಕೇಸನ್ ಅವರ ಅಮಾನತನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ 8 ಜನ ಸಂಸದರನ್ನು ಫೆ.3 ರಂದು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

SUSPENSION OF 8 OPPOSITION MPS
NEWDELHI
ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರ ಅಮಾನತು
PARLIAMENT SESSION
LOK SABHA REVOKES SUSPENSION

