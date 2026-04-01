ಅಮರಾವತಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಲೋಕಸಭೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 7:57 PM IST
ಅಮರಾವತಿ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೈ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮರುಸಂಘಟನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಬುಧವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮರಾವತಿ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಮಾಣಿಕಮ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಹಲವರು ವಿಧೇಯಕ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗುಂಟೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಪೆಮ್ಮಸಾನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಮರಾವತಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಮರಾವತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಮರಾವತಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಕನಸು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಜಧಾನಿ ನಗರವು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಗಳು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ನಗರಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಮರಾವತಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ.ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಮ್ಮಸಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
2022 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ ಎಸ್ ಜಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಜಗನ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 29,000 ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಸುರಿಸಿದ ಕಣ್ಣೀರು ಈ ಶಾಸನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಅಮರಾವತಿ ಆಂಧ್ರ ಜನರ ಕನಸಿನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಮರಾವತಿಯ ಮಗನಾಗಿ, ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಮರಾವತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶ್ಲಾಘನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಸದೆ ಪುರಂದರೇಶ್ವರಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಮರಾವತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಭಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ರಾಜಧಾನಿಯಿಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದರು.
ಕಡಪದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸಿ.ಎಂ. ರಮೇಶ್, ಈ ಮಸೂದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಮರಾವತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಅಮರಾವತಿಯ ಕಾನೂನು ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಚಂದ್ರಬಾಬು ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
