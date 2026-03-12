ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ: ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡಿಸಿದ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲುವಳಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
Published : March 12, 2026 at 5:35 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲುವಳಿಗೆ ಸೋಲಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಲಾಪಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು.
ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮನ್ನೇ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಕಾರಣ, ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯದ ಕುರಿತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಪರ-ವಿರೋಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಬುಧವಾರದ ಕಲಾಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಲುವಳಿಗೆ ಸೋಲುಂಟಾಯಿತು.
ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸದನ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ- ಬಿರ್ಲಾ: ಇಂದು ಸದನದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಲುವಳಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಸೋಲುವ ಮೂಲ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸದನವನ್ನು ನಾನು ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
"ಸದನವು ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪೀಠವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅದು ಸದನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತ. ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಸದನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಾಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮೇಜುಕುಟ್ಟಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೈಕ್ ಆಫ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ: "ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರ ಮುಲಾಜಿಗೂ ಬೀಳದೇ ಸದನವನ್ನು ಅದರ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು, ಅದರ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
