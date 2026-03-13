ETV Bharat / bharat

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಮುಂದುವರೆದ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗದ್ದಲ; 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸದನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಸಂಸತ್ ಬಜೆಟ್​​ ಅಧಿವೇಶನ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವು.

Lok Sabha adjourned till 12 noon amid opposition protest over LPG shortage
ಲೋಕಸಭೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 12:48 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸದನವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.​ ಸದನದ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಗದ್ದಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಸದನವನ್ನು 12ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. 12ರ ಬಳಿಕ ಸದನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರವರೆಗೆ ಸದನ ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆಯ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತಿತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಕರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಟಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೆ ಸದನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಲ್​ಪಿಜಿಯಾಗಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ​ ಜೆ.ಬಿ.ಮಾಥರ್​, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರು ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದ ಜೈ ರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆದರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ದೇಶೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

