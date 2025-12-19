ETV Bharat / bharat

ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕ ಚರ್ಚೆ

ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಪಾಸ್​​ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದನದ ಚಿತ್ರಣ (Sansad TV)
By PTI

Published : December 19, 2025 at 1:14 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್​ 1ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವು ಒಟ್ಟು 19 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿತು.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 15 ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ವಲಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಸೂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ನರೇಗಾವನ್ನು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಸೂದೆ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150 ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು.

18ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ, ಈ ಬಾರಿ ಸದನವು ಶೇಕಡಾ 111 ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಇದು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 269ನೇ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಸದನದ ನಾಯಕ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.30.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸದನವು ಸುಮಾರು 92 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು, ಶೇ. 121 ರಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಗಿದವು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು 2024ರ ನೀರು (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 212 ಸದಸ್ಯರು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 59 ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.

