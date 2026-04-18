ವಿಶೇಷ ಸಂಸದೀಯ ಅಧಿವೇಶನ: ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

Lok Sabha adjourned sine die, Budget session concludes
ಲೋಕಸಭೆ (IANS)
By PTI

Published : April 18, 2026 at 1:12 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸದನ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣವನ್ನು ಓದಿದರು. ಕಲಾಪವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಸದನವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಸದನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಒದಗಿಸಲು, ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 543 ರಿಂದ 816ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನ (131 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯು ಗುರುವಾರ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಮರುದಿನವೇ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಕ್ತಾಯಕಂಡಿದೆ.

2029 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಆದರೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡನೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದವು. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ವಿಲಿನ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡನೆಗೆ ವಿರೋಧ ತೋರಿದವು.

ಈ ಮಸೂದೆ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತದಾನ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮಸೂದೆ ಪರ ಕೇವಲ 298 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದವು. ಮಸೂದೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 230 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಆದವು. ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ಈ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಮಸೂದೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಎಪ್ರಿಲ್ 16 ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸಿತು. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಎದುರಾದ ವೈಫಲ್ಯವು ಆಡಳಿತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ(ಎನ್​ಡಿಎ)ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

