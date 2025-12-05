ETV Bharat / bharat

ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿ 6 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಸೇರಿದ್ದ ಯುವತಿ; 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ; ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ನರಕಯಾತನೆ?

6 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಅಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಸೇರಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

locked-in-darkness-for-20-years-bastar-woman-finally-sees-the-light-of-freedom
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಸ್ತಾರ್​ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಡ್ಡಿದ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 6 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಸೇರಿದವಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಳಕು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 26 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ, ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರತರಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಲಕ್ರಾ, ಯುವತಿ ಭಯದಿಂದಾಗಿ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ತಂದೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಭಯದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊರ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಬದುಕು: 2000ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಮೀನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯುವತಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಆರು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆಕೆಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ, ಈ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಭಯಭೀತಳಾಗಿದ್ದಳು, ತಾನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಆತ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕಿ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅವಳು ಸ್ವಯಂ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು.

ಸ್ವಯಂ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಬಾಲಕಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ನಿತ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಣೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕೆಯ ಅಪ್ಪನಿಂದಾಗಿ ಯುವತಿಯ ಈ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ರಾ ಅವರು ಯುವತಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ವಯಂ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಯುವತಿ ಮನೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮರುಗಿದೆವು. ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದೇ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೆದ ಹಿನ್ನಲೆ ಯುವತಿ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದು, ಆಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲಚುರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಘರಂಡು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಯುವತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಂದಹಾಸ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.

ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭೀತಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ: ಯುವತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಕೆಗೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಜೀವನ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಸರ್ಜರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಪಡೆದ ಯುವಕರು; ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ‘

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದತಿ: ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ವಾರದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಯಮ ಹಿಂಪಡೆದ DGCA: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ಇಂಡಿಗೋ

TAGGED:

LOCKED IN DARKNESS FOR 20 YEARS
BASTAR WOMAN FINALLY SEES THE LIGHT
THE LIGHT OF FREEDOM
SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
LOCKED IN DARKNESS FOR 20 YEARS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.