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ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ LNG ಹೊತ್ತ ಹಡಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮನ

ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಎಲ್​ಎನ್​ಜಿ ಹೊತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಹಡಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್​ನ ದಹೇಜ್ ಬಂದರು ತಲುಪಿದೆ

LNG CARRIER REACHES DAHEJ DISHA RECHES GUJARAT MIDDLE EAST CONFLICT ದಿಶಾ ಹಡಗು ಆಗಮ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 1:32 PM IST

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ಭರೂಚ್: ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯದ ಒಮ್ಮತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ) ಹೊತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಗುಜರಾತ್​​ನ ದಹೇಜ್ ಬಂದರು ತಲುಪಿದೆ.

ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಹೊತ್ತ 'ದಿಶಾ'ದಹೇಜ್‌ಗೆ ಆಗಮನ: ಸುಮಾರು 62,370 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಹೊತ್ತು ದಿಶಾ ಹಡಗು ಕತಾರ್‌ನ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹಡಗು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸರಕುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಎಂದು ಬಂದರು, ಹಡಗು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoPSW) ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 'ದಿಶಾ' ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಜಲ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ, 'ದಿಶಾ' ದಹೇಜ್‌ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್​ ನ ಭರೂಚ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಹೇಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲ ಆಮದು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

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TAGGED:

LNG CARRIER REACHES DAHEJ
DISHA RECHES GUJARAT
MIDDLE EAST CONFLICT
ದಿಶಾ ಹಡಗು ಆಗಮನ
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