ETV Bharat / bharat

ನವೆಂಬರ್​ 22 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್​ ಪಾಸ್ವಾನ್​

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್​ ಪಾಸ್ವಾನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Chirag Paswan
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್​ ಪಾಸ್ವಾನ್​ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 16, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್​ 22 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಜೆಪಿ (ಆರ್‌ವಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ನವೆಂಬರ್ 22 ರೊಳಗೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್​​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್​ಗೇ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ? ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಿಸದೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ ಜಯಿಸಿರುವ ಎನ್​ಡಿಎ ಮತ್ತೆ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೇ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಸನ್ ಬಾಬು ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿತೀಶ್​ ಅವರ ಜೆಡಿಯು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 85 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ? ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್​ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೂಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 15-16 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ, ಜೆಡಿಯುಗೆ 14, ಎಲ್​​ಜೆಪಿಗೆ 3, ಜೀತನ್​ ರಾಮ್​ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್​ ಲೀಗ್ ಮೋರ್ಚಾ, ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ್​ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಸುನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಯಿತು. 243 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಎನ್​ಡಿಎ 202ರಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೂಟದ ಮುಂದಾಳು ಬಿಜೆಪಿ 89, ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳ 85, ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) 19, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ 5, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್‌ 35 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆರ್‌ಜೆಡಿ - 25, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6, ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್​) (ಎಲ್​) 2, ಐಐಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದವು. ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷವು ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಜೆಡಿಯು ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ತನ್ನ ಮತದಾರರ ನೆಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್‌ಜೆಡಿ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಹೊಸ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಶೇ 42 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​​ ಕೇಸ್: ಶೇ 90 ರಷ್ಟು MLAಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರು!: ADR

TAGGED:

BIHAR NEW GOVERNMENT DATE
BIHAR ASSEMBLY ELECTION
BIHAR ASSEMBLY POLL RESULT
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್​ ಪಾಸ್ವಾನ್
LJPRV LEADER CHIRAG PASWAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.