ಜನಗಣತಿ ವೇಳೆ ಲಿವ್‌ಇನ್‌ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರ ನಮೂದು ಹೇಗೆ? ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ

ಜನಗಣತಿ ವೇಳೆ ಲಿವ್​ಇನ್​ ಸಂಗಾತಿಗಳು ತಮ್ಮದು 'ಶಾಶ್ವತ' ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ (FAQs) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಜನಗಣತಿಯ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 1:37 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಲಿವ್​ಇನ್​ ಸಂಗಾತಿಗಳು ತಮ್ಮದು 'ಶಾಶ್ವತ' ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಜನಗಣತಿ ವೇಳೆ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ (FAQs) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜನಗಣತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನಗಣತಿಯ ಎರಡು ಹಂತಗಳಾದ ಮನೆಪಟ್ಟಿ ಹಾಗು ವಸತಿ ಗಣತಿ (HLO) ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ 16ನೇ ಜನಗಣತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಪೋರ್ಟಲ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ (FAQ's) ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

"ಲಿವ್​ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಜನಗಣತಿ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ 33 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

  • ಮನೆಯ ನೆಲಹಾಸು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತು, ವಾಸಿಸುವ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಲಿಂಗ, ಸೇವಿಸುವ ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವಗಳಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪುರಸಭೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಜನಗಣತಿ ಸಂಖ್ಯೆ), ಜನಗಣತಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮನೆಯ ನೆಲ, ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಗಣತಿದಾರರು ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

2027ರ ಜನಗಣತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಎಣಿಕೆ 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಜನಗಣತಿ 2027ರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ: ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಹೆಲ್ಡ್ ಸಾಧನ ಬಳಸಲಿದ್ದಾರೆ 32 ಲಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ!

