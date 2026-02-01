2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಇಂದು ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟು

ETV Bharat / bharat

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ 2026
union budget 2026 (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 1, 2026 at 9:49 AM IST

Updated : February 1, 2026 at 10:39 AM IST

ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆ ಏಟು, ಹಣದುಬ್ಬರ, ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಜೆಟ್​​ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಅವರು ಇಂದು ದೇಶದ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸತತ 9ನೇ ಬಜೆಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಸತ್​​ನಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

LIVE FEED

10:36 AM, 1 Feb 2026 (IST)

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಆರಂಭ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿ

2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್​ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಸಚಿವರಾದ ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​, ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ಸಂಸತ್​ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

10:22 AM, 1 Feb 2026 (IST)

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ₹1.93 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಗೂ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಸಂಗ್ರಹವು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 1,93,384 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ. 6.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ.

10:14 AM, 1 Feb 2026 (IST)

ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್​​

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಂದು ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಭಾನುವಾದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್​ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಇ 82,282.82 ಹಾಗೂ ನಿಫ್ಟಿ 25,312.75 ಅಂಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಏರಿಳಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್​ಇ 166 ಅಂಶ ಏರಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 33 ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾನುವಾರ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.15 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರವರೆಗೆ ಷೇರುಪೇಟೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

10:05 AM, 1 Feb 2026 (IST)

ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್​​ ನೀಡಿದರು. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ಟಂ ಕಾಂಚೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವಿರುವ ಕೆಂಪು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ (ಬಹಿ ಖಾತಾ) ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 2019ರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್​ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬ್ರೀಫ್​ ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

10:01 AM, 1 Feb 2026 (IST)

ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಭೇಟಿಯಾದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸತತ 9ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕ ಸುಂಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

9:57 AM, 1 Feb 2026 (IST)

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 15ನೇ ಬಜೆಟ್​

2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಜೆಟ್​​ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ 15ನೇ ಬಜೆಟ್.

ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2027ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಕೋವಿಡ್​​ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆ ಗರಿಷ್ಠ 9.2 ತಲುಪಿತ್ತು. 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದಾಜು 4.4 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

