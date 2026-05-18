ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕೇಸ್: ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ
ಲಾತೂರ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬಿಐ ತಂಡವು ಲಾತೂರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 28 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವು ಲಾತೂರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವರಾಜ್ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 42 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಆರ್ಸಿಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮನಿಷಾ ವಾಘ್ಮೋರೆ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಾತೂರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಸಿಬಿಐ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
