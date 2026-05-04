ETV Bharat / bharat

ಬಂಗಾಳ TMC, ತಮಿಳುನಾಡು DMK, ಅಸ್ಸಾಂ BJP, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ UDF ಮುನ್ನಡೆ

ELECTION RESULT LIVE UPDATE
ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 4, 2026 at 8:13 AM IST

|

Updated : May 4, 2026 at 9:12 AM IST

Choose ETV Bharat

ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇಂದು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ರೂಮ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ನಿಖರ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ. ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಬಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಸೋಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಇನ್ನೂ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್​​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಆರ್​ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ -ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

LIVE FEED

9:09 AM, 4 May 2026 (IST)

ವಿಜಯ್​​ರ TVK ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. 21 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದು, ಎಡಿಎಂಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ 70 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ.

9:04 AM, 4 May 2026 (IST)

ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಟಿಎಂಸಿ

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಟಿಎಂಸಿ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇತ್ತ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ನೂರರ ಗಡಿಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

8:56 AM, 4 May 2026 (IST)

ಟಿವಿಕೆ ಮುಂದಾಳು ವಿಜಯ್​​ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಜಯ್​​ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ, ಚಪಾಕ್​​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲೀನ್​​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ.

8:46 AM, 4 May 2026 (IST)

ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಜಯ್​ ಪಕ್ಷ

ಮೊದಲ ರಾಜಕೀಯ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 6 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಜಯ್​ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

8:46 AM, 4 May 2026 (IST)

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​​ v/s ಯುಡಿಎಫ್​

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್​ ನಡುವೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಟಗಳು ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿವೆ.

8:46 AM, 4 May 2026 (IST)

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ v/s ಟಿಎಂಸಿ

ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಮಧ್ಯೆ ನೇರಾನೇರ ಪೈಪೋಟಿ. ಈ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದರೆ, ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

8:28 AM, 4 May 2026 (IST)

ಟಿಎಂಸಿ, ಡಿಎಂಕೆ, ಯುಡಿಎಫ್​​, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ

ಆರಂಭಿಕ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಮಧ್ಯೆ ತುರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್​​, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಆರ್​ಸಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ.

8:20 AM, 4 May 2026 (IST)

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ರೂಮ್​ ಓಪನ್​

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ರೂಮ್​ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೂಚಿತ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು.

8:17 AM, 4 May 2026 (IST)

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​​

ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​ ಆಧಾರಿತ ಭಾವಿಚಿತ್ರವಿರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೀಡಿದೆ.

8:16 AM, 4 May 2026 (IST)

ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ

ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಒಳಗೆ ತೆರಳಲು ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮೊಬೈಲ್​ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

Last Updated : May 4, 2026 at 9:12 AM IST

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026
WEST BENGAL ELECTION RESULT
TAMILNADU ELECTION RESULT
ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION RESULT LIVE UPDATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.