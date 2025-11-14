Bihar Election Results 2025

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶ: 150ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಎನ್​ಡಿಎ; ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ

Bihar assembly election results
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2025 at 7:44 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 10:17 AM IST

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎನ್​ಡಿಎ ಮತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಮಧ್ಯೆ ತುರುಸಿನ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಯಾರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 46 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ, 8.30ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳ (ಇವಿಎಂ) ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಎನ್‌ಡಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ನಿಖರ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಿ.

LIVE FEED

9:46 AM, 14 Nov 2025 (IST)

150ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಎನ್​ಡಿಎ

  • ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಎನ್​ಡಿಎ 161 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ, ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 78 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಬಿಹಾರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 122

9:40 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ಡಿಸಿಎಂ ಸಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮುನ್ನಡೆ

ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರು:

  • ತಾರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ಜಮುಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಗ್, ಲಖಿಸರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಬಕ್ಸಾರ್​ನಿಂದ ಆನಂದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಅಲಿಂಗರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಗಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

9:32 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ ಎನ್‌ಡಿಎ

  • ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
  • ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಎನ್‌ಡಿಎ 142 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
  • ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಹಘಟಬಂಧನ್ 86 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

9:02 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ತೇಜಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆ, ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್​ ಹಿನ್ನಡೆ

  • ಸದ್ಯ ಎನ್​ಡಿಎ 126 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂದನ್ 73 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
  • ರಾಘೋರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಮಾಹುವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇಬ್ಬರೂ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಪುತ್ರರು.

8:42 AM, 14 Nov 2025 (IST)

NDAಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ

ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಎನ್‌ಡಿಎ 61 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 28 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

8:05 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭ

ಮತ ಎಣಿಕೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಗಣತಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 8.30ರಿಂದ ಇವಿಎಂ ಮತಗಳ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

7:54 AM, 14 Nov 2025 (IST)

2616 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಪ್ರಕಟ

ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇ.66.91ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ. 7.45 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 3.94 ಕೋಟಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು 3.51 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 2.47 ಕೋಟಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 2.52 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ 67.14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ 2616 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಹೊರಬರಲಿದೆ.

