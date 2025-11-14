- ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಎನ್ಡಿಎ 161 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ, ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 78 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಬಿಹಾರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 122
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶ: 150ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಎನ್ಡಿಎ; ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ
Published : November 14, 2025 at 7:44 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 10:17 AM IST
LIVE FEED
150ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಎನ್ಡಿಎ
ಡಿಸಿಎಂ ಸಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮುನ್ನಡೆ
ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರು:
- ತಾರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ಜಮುಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಗ್, ಲಖಿಸರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಬಕ್ಸಾರ್ನಿಂದ ಆನಂದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಅಲಿಂಗರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಗಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ ಎನ್ಡಿಎ
- ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
- ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಎನ್ಡಿಎ 142 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
- ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಹಘಟಬಂಧನ್ 86 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ತೇಜಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆ, ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಹಿನ್ನಡೆ
- ಸದ್ಯ ಎನ್ಡಿಎ 126 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂದನ್ 73 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ರಾಘೋರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಮಾಹುವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಇಬ್ಬರೂ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಪುತ್ರರು.
NDAಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ
ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಎನ್ಡಿಎ 61 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 28 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭ
ಮತ ಎಣಿಕೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಗಣತಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 8.30ರಿಂದ ಇವಿಎಂ ಮತಗಳ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
2616 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಪ್ರಕಟ
ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇ.66.91ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ. 7.45 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 3.94 ಕೋಟಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು 3.51 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 2.47 ಕೋಟಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 2.52 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ 67.14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ 2616 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಹೊರಬರಲಿದೆ.