ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಕಡಪ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಡಪ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 27, 2026 at 6:10 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಕಡಪದಿಂದ ಕರ್ನೂಲ್ವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಡಪ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಿಯಂನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಭೌತ ಸಂಶೋಧನಾ (NGRI) ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮ್ಮಲಪಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಜಿಆರ್ಐ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಭೌತಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ 1,000 ppm ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು 250 ppm ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಕಡಪ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೇಮುಲಾ ಮತ್ತು ವೇಂಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ, ನಾಲ್ಕು-ಹಂತದ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು, ಹಿಂದೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಗೆದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವಾಗ ಹೊರಬಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು G-4 ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು 700-800 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು G-3 ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು (ಮೊದಲು 350-400 ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಂತರ 200 ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಬೋರ್ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು G-2 ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಖನಿಜವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು G-1 ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. NGRI ಮತ್ತು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ G-4 ರಿಂದ G-1 ರವರೆಗಿನ ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ₹140 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು: NGRI ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತುಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಒಟ್ಟು 8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ರಡಾರ್ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು LED ಪರದೆಗಳು, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
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