ಯುವ ಜನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
Published : August 5, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 4:02 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಯುವಜನತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಅಹವಾಲು ಆಲಿಕೆ, ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗಲಭೆ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು.
ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ನ್ಯಾ.ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಭಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ.ವಿ.ಮೋಹನಾ ಅವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋಳಂಕಿ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಯಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಸಿಜೆಐ, ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಯುವಜನರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಮಾರ್ಗ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಪೀಠ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ವಕೀಲ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಆಯೋಜಕರನ್ನು 'ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಆಯೋಜಕರು' ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ಘಟನೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜಕರನ್ನೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಪೀಠ, ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಯುವಜನರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
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