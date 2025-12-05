23ನೇ ಭಾರತ - ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!
23ನೇ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (AP)
ನವದೆಹಲಿ: 23ನೇ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಇ - ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದೆ.
ವಲಸೆ:
- ಒಂದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಮೊತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ
- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ತಡೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ:
- ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ.
- ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ (ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ) ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ.
ಕಡಲ ಸಹಕಾರ:
- ಧ್ರುವೀಯ ಜಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂದರುಗಳು, ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ.
- ಭಾರತದ ಬಂದರುಗಳು, ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಾಗರ ಮಂಡಳಿಯ ನಡುವೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರ:
- M/s. JSC UralChem ಮತ್ತು M/s. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ.
ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ:
- ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಮನ ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೇವೆ (ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ) ನಡುವಿನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್.
- ಭಾರತದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜೆಎಸ್ಸಿ ರಷ್ಯನ್ ಅಂಚೆ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗ:
- ಪುಣೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟಾಮ್ಸ್ಕ್ ನಡುವಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗದ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ.
- ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಲೋಮೊನೊಸೊವ್ ಮಾಸ್ಕೋ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಜಂಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಯೋಗ:
- ಭಾರತದ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಂಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ಯಾಜ್ಪ್ರೊಮ್-ಮೀಡಿಯಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ.
- ಭಾರತದ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ.
- ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಏಷ್ಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ.
- ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಒ "ಟಿವಿ-ನೊವೊಸ್ಟಿ" ನಡುವಿನ ಪ್ರಸಾರದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ
- ಟಿವಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಂಟಿ-ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ (ಪಿಬಿ) ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ.
ಘೋಷಣೆಗಳು:
- ಭಾರತ - ರಷ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2030 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ (ಐಬಿಸಿಎ) ಗೆ ಸೇರಲು, ರಷ್ಯಾ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
- ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋದ ತ್ಸಾರಿಟ್ಸಿನೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ-ಮೀಸಲು ನಡುವಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ.
- ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಇ-ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಮಂಜೂರು.
- ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಗುಂಪು ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಮಂಜೂರು
