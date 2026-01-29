ETV Bharat / bharat

ಇವರಿಗಿಲ್ಲ ‘ಆಧಾರ​’; 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 200 ಮಂದಿ

ಆಧಾರ್ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುತುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Sans Aadhaar, 200 Tribals In Sambalpur Denied Ration, Education, Housing For 30 Years
30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 200 ಮಂದಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 6:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಂಬಲ್ಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನಗೆಳ ಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಬಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮನ್‌ಕಿರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬುಡುಕಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಡಿತರ, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಇದ್ದಾರೆ.

ಸಬರ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ಜಮನ್‌ಕಿರಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಮೊದಲು ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಮರ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಜೀವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳೇ ಇವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Sans Aadhaar, 200 Tribals In Sambalpur Denied Ration, Education, Housing For 30 Years
30ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 200 ಮಂದಿ (ETV Bharat)

ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಇವರ ಬಳಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಯಾರಲ್ಲೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಜನನ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ವಯಸ್ಕರು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದೇ ಇವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಕಂಗಾಲು; ಮಹಿಳೆಯರು ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇವರಿಗೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ. ಆಧಾರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ, ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೇ​ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

Sans Aadhaar, 200 Tribals In Sambalpur Denied Ration, Education, Housing For 30 Years
ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ (ETV Bharat)

30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಗ್ಯಾಸ್, ವಸತಿ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾರಿದರೆಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಗತಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಮಮಿತಾ ಸಬರ್ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

ಸುಮಾರು 200 ಜನರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಬರ್ ಅದೇ ಹತಾಶೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಕೂಡಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಆಧಾರ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕಲು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

5 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಿನಿ ಸಬರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲವೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 50 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಆಧಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Sans Aadhaar, 200 Tribals In Sambalpur Denied Ration, Education, Housing For 30 Years
30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಲ್ಲ (ETV Bharat)

ಜಮಾನಕಿರಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್​ ಬಿಲುಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ಬಹು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರಿಗೆ ನಾವು ಬಹು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಧಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು ಒಪ್ಪಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ನಿವಾಸಿಗಳು: ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಸಿದ್ದವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸುಮಾರು 200 ಜನರು ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ. ಸಂಪರ್ಕ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಚಲಿಸುವ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಯುಜಿಸಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ತಡೆ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​

SIR ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​

TAGGED:

SAMBALPUR TRIBALS JAMANKIRA BLOCK
TRIBAL WELFARE EXCLUSION
AADHAAR WITHOUT BIRTH CERTIFICATE
UNDOCUMENTED TRIBALS INDIA
200 TRIBALS DENIED RATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.