ಅದಾನಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರೋಪ: ​ಆಧಾರ ರಹಿತ ಎಂದ ಎಲ್​ಐಸಿ

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಎಲ್​ಐಸಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

lic-rubbishes-washington-post-report-that-claimed-insurers-investment-decisions-influenced-
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (X/LIC India Forever)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 11:10 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್​​ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಐಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ವರದಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಎಲ್​ಐಸಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಐಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಇಲಾಖೆಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಐಸಿ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿ ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಪೋಸ್ಟ್​, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಐಸಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್​ ಕಂಪನಿಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರದಿ ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಎಲ್​ಐಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಲ್​ಐಸಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಎಲ್​ಐಸಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಜೀವವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್​ಐಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 500 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗಳು 1.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದವು. ಈಗ ಅದು 15.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಎಲ್‌ಐಸಿಯು ಅದಾನಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಐಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇ 60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.94 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1.34 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಐಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 15.86 ಅಂದರೆ 82,800 ಕೋಟಿ ರೂ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.89, ಅಂದರೆ 64,725 ಕೋಟಿ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಶೇ. 9.50 ಅಂದರೆ, 79,361 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಿಸಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಐಸಿ 5.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶೇ. 5.02 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಹಿಂಡೆನ್​ಬರ್ಗ್​ ಆರೋಪ: ಗೌತಮ್​ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ ಮೊದಲ ಸಲವೇನೂ ಅಲ್ಲ . ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಿಂಡೆನ್​ಬರ್ಗ್ 2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡಿಕಾರ್ಪ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೈಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಟ್ರೇಡ್‌ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರೆಹ್ವಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಂತಹ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

