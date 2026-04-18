ಯಾರು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಳೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆ ತನ್ನಿ; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸವಾಲು
ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ, ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : April 18, 2026 at 12:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲಗೊಂಡ ಮರುದಿನ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಮೂಲ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮೂರು ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ತರಬೇಕು. ಸೋಮವಾರ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮೂಲಕ 2029ರಲ್ಲಿ ಶಾಸನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಸೂದೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 298 ಸದಸ್ಯರು ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು 230 ಸದಸ್ಯರು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಸಿಗದೆ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ವಯನಾಡು ಸಂಸದೆ ಅವರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ. 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ತರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಡೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಮಸೂದೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಚಲಾಯಿಸಿರುವ ಮತಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.
