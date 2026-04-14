ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹವ್ಯಾಸ.. ಇದು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ.. ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾದ ರೀಲ್ ಪಯಣ..
ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಗದದ ತುಂಡು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಜೀವಮಾನದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 14, 2026 at 4:46 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ತೆಲಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್... ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೊರಗೆ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪಿನಾಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ..
ಇವರ ಬಳಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು: ಇವರ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟ ರಾವ್, ಇವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1985 ರಲ್ಲಿ 11 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ಇವರ ಬಳಿ 1,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.
1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇವಲ ₹1.25 ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಇತ್ತು. ಅದು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹150 ರವರೆಗೆ( ಸಾಮಾನ್ಯದರ) ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕಸನವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿ: ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಪ್ರವೇಶ ಪುರಾವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಏನನ್ನಾದರೂ ಗೆದ್ದಂತೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಗುಮೊಗದೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬೌತಿಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೋಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆ: ಆಧುನಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಮುದ್ರಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ವೆಂಕಟರಾವ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು QR-ಆಧಾರಿತ ನಮೂದುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಭೌತಿಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೋಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ನಂತಹ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಮೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರ್ಕೈವ್ನ ನೋಟವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಿಸದೇ , ಅನುಭವಿಸಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಯದ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿದೆ.
