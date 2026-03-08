ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉತ್ಸಾಹವೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ: ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್, ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 8, 2026 at 3:02 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ IPS ಅಧಿಕಾರಿ, ಪುದುಚೇರಿಯ ಮಾಜಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರು ಶಿಸ್ತು, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಇವರ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದೆ.
1. ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ನಗಣ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸವಾಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು?
"ಆಂತರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉತ್ಸಾಹವೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ".
2. ನೀವು ಐಪಿಎಸ್ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಅದೃಶ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದವೇ? ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಿದಿರಿ?
"ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದೆ. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದೆ. 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕೀಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದೆ".
3. ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ವಿಪಾಸನಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಂಥವು) ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. "ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ"ಯಿಂದ "ಸುಧಾರಕಿ" ವರೆಗಿನ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?
"ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ".
4. ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
"ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಸ್ನಾಯು ಬಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರಿಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ".
5. ಇಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಯಾವುದು?
"ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಾಯಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ".
6. ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಾನುಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?
"ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಪರಾಧದ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ. ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಾನುಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ".
7. ಪುದುಚೇರಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳೇನು?
"ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು".
"ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಪರಿಹಾರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ".
8. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ?
"ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಾಗಿದೆ".
9. ನಾವು ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವರ್ಷದ 365 ದಿನವೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಜವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ?
"ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಅವುಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ."
10. ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುವ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?
"ಇಂದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಬೆದರುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ".
11. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮಹಿಳೆಗೆ ಶಿಸ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
"ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ. ಶಿಸ್ತು ಎಂದರೆ ಸಮಯದ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ. ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಗುರಿಯತ್ತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ".
12. ನೀವು ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಕ್ರೀಡೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ?
"ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹ ಕಲಿಸಿತು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರಿಗೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರದಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ".
13. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
"ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ".
14. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?
"ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸಬಲೀಕರಣ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ".
15. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಯಣವನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ?
"ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಜೀವನ".
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ, 60 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾಂಪಿಯನ್, 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ್ತಿ: ಇದು ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ