ಜನರ ಜೊತೆಗೇ ಬದುಕುವ ಚಿರತೆಗಳು, ಒಮ್ಮೆಯೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ 'ಚಿರತೆಗಳ ಊರು'?

ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚಿರತೆಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ವ?, ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಸರಸವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದಾದರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

LEOPARDS ARE LIVING WITH HUMANS
ಚಿರತೆಯ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ (Eenadu)
Published : January 4, 2026 at 8:31 PM IST

ಪಾಲಿ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): 'ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಘ್ರ ಇತ್ತು' ಎಂದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದಂತೆ ಅವರು ಹುಲಿ, ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಓದಿದ ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಮೇಲೇರಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ?. ಹುಲಿ, ಚಿರತೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆಯೇ?, ಅವುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ವ? ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರುತ್ತವೆ. ಹೌದು. ಬೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಚಿರತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎದುರಾಗದಿದ್ದರೂ, ಚಿರತೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಊರನ್ನು ಚಿರತೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಕುನಾಯಿಯಂತೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿರುವ ಚಿರತೆ
ಸಾಕುನಾಯಿಯಂತೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿರುವ ಚಿರತೆ (Eenadu)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹುಲಿ ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಎರಗುತ್ತದೋ ಎಂದು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಜನರೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಂಟಿದೆಯೇ? ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.

ಮೇಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಚಿರತೆ
ಮೇಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಚಿರತೆ (Eenadu)

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜೆ: ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಬಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದವರು. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು 'ಗ್ರಾಮರಕ್ಷಕರು' ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿರತೆ
ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿರತೆ (Eenadu)

ಜನರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪಾರ್ವತಿ, ಶಿವ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿರತೆಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಜನರ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೇಕೆ ಅಥವಾ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸದೆ ಪೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನರು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.

ಬಹುಶಃ ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರತೆಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ, ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳ ಗುಹೆಗಳು, ದೇವಾಲಯ, ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ವಾಸಿಸುತ್ತವಂತೆ. ಕೆಂಪು ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಅವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತವಂತೆ.

ಮನೆಯೊಂದರ ಮುಂದೆ ಕಂಡುಬಂದ ಚಿರತೆ
ಮನೆಯೊಂದರ ಮುಂದೆ ಕಂಡುಬಂದ ಚಿರತೆ (Eenadu)

ಈವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ 'ಅಲಿಖಿತ ಸಂಧಾನ' ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಿದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿರತೆಗಳು
ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿರತೆಗಳು (Eenadu)

ಅಚ್ಚರಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು: ಈ ಚಿರತೆಗಳ ಊರಿಗೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಸಫಾರಿಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜೀಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ತಂಗಲು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಚಿರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಉಳ್ಳವರಂತೂ ಅಲ್ಲ! ನೀವೇನಂತೀರಿ?.

