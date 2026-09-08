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ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದವರ ಬಲಿಗಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ!

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬಲೆ ಬಳಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದವು.

Leopard Sighted at Kota Chatra Vilas Garden, Panic Among Morning Walkers
ಮರದ ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 4:56 PM IST

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ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಜನರ ಬಲಿಗಾಗಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆಯೊಂದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಟಾ ನಗರದ ಸಿವಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಬಲೆ ಬಳಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದವು. ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಅಭೇದಾ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರದ ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಧಾಕಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿರತೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿರತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಿತ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲೈಜರ್ (Tranquilizer) ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದೆರಡು ಗುರಿಗಳು ತಪ್ಪಿದವು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಚಿರತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಮರದಿಂದ ಬಲೆಗೆ ಇಳಿಸಿ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Leopard Sighted at Kota Chatra Vilas Garden, Panic Among Morning Walkers
ಮರದ ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಜನ್ ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಕೋಟಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿರತೆಯು ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇವಲ 700 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿವು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಯಶ್ವಸಿಯಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.

ಈ ಉದ್ಯಾನವು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿರತೆಯು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಸಂಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leopard Sighted at Kota Chatra Vilas Garden, Panic Among Morning Walkers
ಮರದ ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)

ಸಿವಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಜನರು ಎಂದಿನಂತೆ ಬಂದಾಗ ಮರದ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು.

ಚಿರತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿವಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಗರ್ ಕೊಳದಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಂಗಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿರತೆ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು. - ಸಂಜಯ್, ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಪಘಾತದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನರಳಿದ ಚಿರತೆ: ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ- ವಿಡಿಯೋ

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